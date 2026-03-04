На очередном заседании Организационного комитета заслушаны доклады по вопросам подготовки к WUF13

4 марта состоялось очередное заседание Организационного комитета, созданного в связи с организацией тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13) Организации Объединенных Наций.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, открывая заседание, руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета Самир Нуриев подчеркнул, что Президент Азербайджанской Республики в качестве одного из основных стратегических приоритетов в социально-экономической политике государства определил градостроительную деятельность. Он отметил, что объявление 2026 года в нашей стране "Годом градостроительства и архитектуры" является очередным подтверждением придаваемого данной сфере значения.

Председатель Организационного комитета сказал, что реализуемые под руководством главы нашего государства последовательные, целенаправленные меры по обеспечению сбалансированного развития столицы и регионов и стимулированию устойчивого расселения играют важную роль во всестороннем развитии страны.

Самир Нуриев отметил, что Азербайджан, как страна, сохраняющая в центре внимания процессы глобального градостроительства, выдвигает инновационные подходы в данной области и успешно применяет их на практике. Он подчеркнул, что самым наглядным свидетельством этого является широкомасштабный процесс восстановления и строительства в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, который по своему масштабу, охвату и темпам является одним из редких примеров на мировом уровне. Он также заявил, что предстоящая в мае 2026 года в Баку тринадцатая сессия Всемирного форума городов (WUF13) Организации Объединенных Наций, которая уже вызвала значительный международный интерес, является платформой для представления на международной арене сформированного Азербайджаном концептуального подхода в сфере градостроительства, в том числе практического опыта, применяемого на освобожденных от оккупации территориях.

Затем были заслушаны доклады членов Организационного комитета о текущем состоянии процесса подготовки к WUF13, проделанной работе по субстантивным вопросам, коммуникационному и организационно-логистическому направлениям, а также по другим вопросам, включенным в повестку дня.

В заключение заседания председатель Организационного комитета, исходя из реализации поставленных Президентом Азербайджанской Республики задач по организации WUF13 на высоком уровне, дал участникам заседания соответствующие поручения по обеспечению более качественного, своевременного и комплексного подхода ко всем работам.