В Баку снесут известный ресторан

Ресторан "Xan Bağı", расположенный на улице Бекир Чобанзаде в Низаминском районе Баку, будет снесен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qaynarinfo, в суд по этому вопросу обратилось производственное объединение "Азеригаз".

Сообщается, что часть ресторана "Xan Bağı" попала на защитную зону подземного газопровода среднего давления d-377 мм, принадлежащего ПО "Азеригаз".

Суд счел просьбу "Азеригаз" обоснованной и принял решение о сносе указанного ресторана.

Согласно решению, ресторан "Xan Bağı", принадлежащий Гайбалыеву Намигу Ханкиши оглу, должен быть снесен за счет предпринимателя и выведен из защитной зоны. По имеющимся данным, Намиг Гейбалиев недоволен решением суда.