В Баку снесут известный ресторан
Ресторан "Xan Bağı", расположенный на улице Бекир Чобанзаде в Низаминском районе Баку, будет снесен.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qaynarinfo, в суд по этому вопросу обратилось производственное объединение "Азеригаз".
Сообщается, что часть ресторана "Xan Bağı" попала на защитную зону подземного газопровода среднего давления d-377 мм, принадлежащего ПО "Азеригаз".
Суд счел просьбу "Азеригаз" обоснованной и принял решение о сносе указанного ресторана.
Согласно решению, ресторан "Xan Bağı", принадлежащий Гайбалыеву Намигу Ханкиши оглу, должен быть снесен за счет предпринимателя и выведен из защитной зоны. По имеющимся данным, Намиг Гейбалиев недоволен решением суда.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре