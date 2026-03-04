Азербайджан организовал эвакуационный рейс для оставшихся на Ближнем Востоке граждан

В связи с ситуацией, сложившейся на Ближнем Востоке, Азербайджан осуществляет безопасную эвакуацию своих граждан, чьи рейсы были отменены, из города Джидда (Саудовская Аравия) в Баку.

Как сообщили Day.Az в авиакомпании AZAL, в ближайшие часы ожидается посадка самолета "Boeing 787 Dreamliner", принадлежащего AZAL, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Эвакуационным рейсом обеспечивается возвращение в страну в общей сложности 209 граждан.

В настоящее время AZAL, как национальный авиаперевозчик страны, выполняет рейсы безопасно и в плановом порядке в соответствии с процедурами, определенными соответствующими структурами.

Отметим, что в ближайшие дни запланированы эвакуационные рейсы в Баку и из других направлений Ближнего Востока.

"В случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться в авиакомпанию по электронной почте: [email protected]", - отметили в авиакомпании.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.