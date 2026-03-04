В Турции пригрозили ответом после падения иранской ракеты

Администрация президента Турции после падения ракеты на территории страны заявила о готовности дать отпор любой атаке. Пост об этом появился в аккаунте главы управления по коммуникациям администрации президента Республики Бурханеттина Дурана в соцсети X, передает Day.Az.

"Ракета, запущенная из Ирана, которая пролетела через воздушное пространство Ирака и Сирии и направлялась в воздушное пространство нашей страны со стороны района Хатай, была уничтожена системами противовоздушной обороны НАТО", - написал он.

По его словам, "все необходимые шаги для защиты нашей территории и воздушного пространства будут предприняты без колебаний".

"В случае возможных враждебных действий будет дан соответствующий ответ в рамках международного права. В этом процессе будут продолжены консультации и сотрудничество с НАТО и нашими союзниками", - написал Дуран в публикации.

Ранее мы сообщали, что иранская ракета нейтрализована в воздушном пространстве Турции. После этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи в связи с баллистической ракетой, сбитой над воздушным пространством Турции.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.