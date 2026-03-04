Азербайджан и Австрия обсудили расширение экономических связей

Обсуждены вопросы увеличения торгового оборота, расширения взаимных инвестиционных возможностей, промышленного сотрудничества между Азербайджаном и Австрией.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно информации, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев встретился с генеральным секретарём Федерального министерства экономики, энергетики и туризма Австрии Северином Грубером.

На встрече прошло обсуждение текущего состояния двусторонних экономических связей между Азербайджаном и Австрией, а также перспектив их развития. Стороны рассмотрели возможности увеличения торгового оборота, расширения взаимных инвестиций и реализации совместных проектов. Также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества с австрийскими компаниями в освобождённых от оккупации районах, укрепления партнёрства в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, включая возобновляемую энергетику, а также в гуманитарной сфере.

Было отмечено, что более эффективное использование существующего потенциала и стимулирование прямых контактов между деловыми кругами могут способствовать дальнейшему углублению экономических отношений.