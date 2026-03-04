Пользователи жалуются на усталость глаз при работе с этим устройство

Сообщения о возможных особенностях дисплея флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra, вызывающие боль и усталость глаз, получили дополнительное подтверждение со стороны профильных журналистов и инсайдеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, главный редактор MT.Today Евгений Макаров сообщил в соцсети X, что при использовании устройства он заметил повышенную утомляемость глаз.

По словам Макарова, при работе со смартфоном глаза устают значительно быстрее, чем при использовании предыдущей модели, Samsung Galaxy S25 Ultra. Он также отметил, что дисплей прошлогоднего флагмана выглядит более четким и комфортным для длительного чтения.

Свою публикацию журналист дополнил макроснимками экранов двух устройств с отключенной функцией Privacy Screen, где заметно, что на Galaxy S26 Ultra картинка хуже.

Ранее инсайдер Ice Universe сообщил, что различия в отображении текста могут быть связаны с аппаратными изменениями дисплея в новой модели. По его данным, структура панели может иначе формировать изображение мелких элементов, включая текст.

Эту информацию позднее подтвердил инсайдер Tarun Vats. Он также указал, что особенности отображения текста на Galaxy S26 Ultra могут приводить к более быстрой усталости глаз.