Посольство США призывает своих граждан в Катаре немедленно покинуть страну

На фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке посольство США в Катаре призвало граждан США, проживающих в этой стране Персидского залива, немедленно покинуть пределы страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в публикации посольства США в Катаре на странице X.

"3 марта Государственный департамент распорядился, чтобы сотрудники правительства США, за исключением задействованных в выполнении чрезвычайных функций, а также члены их семей покинули Катар в связи с угрозой вооруженного конфликта. Если это безопасно, гражданам США следует покинуть Катар незамедлительно. Воздушное пространство и морские маршруты Катара остаются закрытыми. В настоящее время открыт сухопутный пограничный переход Сальва на границе с Саудовской Аравией", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.