НАТО о запуске баллистической ракеты Ираном по Турции

НАТО отреагировал на запуск баллистической ракеты Ираном по Турции, сообщает Day.Az.

"Мы осуждаем эту атаку. НАТО твердо поддерживает всех союзников, включая Турцию, в связи с тем, что Иран продолжает свои неизбирательные атаки по всему региону. Наша обороноспособность и сдерживание остаются сильными во всех областях, в том числе и в сфере противовоздушной и противоракетной обороны", - заявила пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт.

Ранее мы сообщали, что иранская ракета была нейтрализована в воздушном пространстве Турции. После этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи в связи с баллистической ракетой, сбитой над воздушным пространством Турции.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.