Посол Ирана вызван в МИД Турции

Посол ИРИ в Анкаре Мухаммед Хасан Хабибуллазаде был вызван в среду в Министерство иностранных дел в связи с запуском с территории Ирана баллистической ракеты, траектория полета которой проходила через воздушное пространство Турции.

Как сообщает Day.Az, до сведения иранского посла было доведено недовольство и обеспокоенность официальной Анкары в связи с падением на юге страны обломков боеприпаса ПВО сил НАТО, сбившего иранскую ракету.

Отметим, что баллистическая ракета, запущенная из Ирана и, как было установлено, направлявшаяся в воздушное пространство Турции, после прохождения через воздушные пространства Ирака и Сирии, была своевременно нейтрализована силами НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне, расположенными в восточной части Средиземного моря.

Ранее мы сообщали, что иранская ракета была нейтрализована в воздушном пространстве Турции. После этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи в связи с баллистической ракетой, сбитой над воздушным пространством Турции.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.