Очередной дипломатический промах Евросоюза: помогать не надо

Автор: Лейла Таривердиева

Что-то явно не так с постом верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Занимающие его лица ведут себя странно, если не сказать неадекватно. Нас, само собой, интересует отношение к нашему региону и особенно к вопросам, касающимся Азербайджана.

Все, наверняка, помнят незабываемого Жозепа Борреля. Ну как же его забыть. Столько было предвзятости и клеветы в адрес Баку за те пять лет, что этот деятель занимал пост. Синьор Боррель питал какую-то особую антипатию к Азербайджану, пытался вмешиваться в его внутренние дела и в его отношения с Арменией. Если бы Азербайджан не был так нужен Европе, этот господин, однозначно, постарался бы радикально испортить его отношения с Брюсселем. Помнится, во время акции на Лачинской дороге, когда Европарламент потребовал санкций против Баку, Боррель с большим сожалением объявил, что санкций не будет и замораживать меморандум о взаимопонимании по вопросам энергетики, подписанный с Азербайджаном в июле 2022 года, не планируется. Еще бы.

Не поддалась антиазербайджанскому психозу только предшественница Борреля Федерика Могерини. А после Борреля пост представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности заняла Анита Хиппер. Новая глава европейской дипломатии, как выясняется, тоже не имеет никакого представления о том, что делается в нашем регионе. Накануне, отвечая на провокационный вопрос армянской журналистки об осужденных в Азербайджане армянских преступниках, она поспешила успокоить армянскую сторону.

"Мы демонстрировали свою поддержку и на протяжении нескольких лет работали со сторонами и международными партнерами над созданием условий для прочного мира, а по вопросу о пленных мы были очень четкими: эти важные гуманитарные вопросы, включая судьбу пропавших без вести и вопрос об удерживаемых в Азербайджане армянах, должны быть решены", - заявила Анита Хиппер.

Мало того, что еврочиновница повелась на риторику армянской журналистки и назвала военных преступников "пленными", она фактически пообещала Армении то, чего не в состоянии выполнить. Впрочем, так Евросоюз поступал всегда. Это хорошо можно было видеть по опубликованным в конце минувшего года приоритетам партнерства Армения-ЕС. Евросоюз пообещал Еревану обеспечить выполнение решений Международного суда по искам против Азербайджана. Партнеры также заверили армян, что будут добиваться освобождения военных преступников и вмешиваться в дела судебной системы суверенной страны.

Документ о партнерстве с Арменией в результате получился миной замедленного действия. Если он будет принят в таком виде, он станет постоянным источником напряженности и покажет истинные намерения евроструктур, на словах желающих мира Южному Кавказу.

Очень жаль, что европейские чиновники не вникают в смысл того, о чем говорят. Заигранная до дыр тема "прав человека" автоматически проецируется на армян, совершивших тяжкие преступления против Азербайджанского государства и азербайджанского народа, без знания сути. Уже сотни раз указано и пояснено, что эти лица не являются военнопленными и ни под какие резолюции и акты не подпадают. Но европейские чиновники и дипломаты продолжают тупо следовать этой линии, как попугаи повторяя нарративы армянской стороны.

Хотя, надо признать, что нелюбовь европейских чиновников распространяется не только на Азербайджан. Сегодня в немилость попала и Грузия. В ее отношении тоже звучат нелицеприятные заявления, а структуры ЕС с готовностью участвуют в провокациях против этой страны.

В начале декабря ВВС распустила слухи о якобы использовании грузинскими властями против демонстрантов в Тбилиси химического оружия. Хотя ВВС не имела никаких реальных доказательств, Анита Хиппер немедленно и грозно отреагировала. Через пару дней слухи были опровергнуты, а Тбилиси потребовал от Евросоюза и лично от Хиппер официальных извинений, которых, разумеется, не последовало.

Баку не собирается указывать Евросоюзу, как тому строить политику по отношению к Южному Кавказу. Единственное, что требуется от европейских партнеров, которым Азербайджан жизненно необходим, - постараться не навредить. Это самое главное в нынешней ситуации, и большего от них не требуется. Европейские чиновники должны понимать, что каждое непродуманное заявление подтачивает нормализацию между Баку и Ереваном, которая, если верить Хиппер и прочим, является самой большой мечтой Евросоюза.

Одним словом, не надо помогать миру. Главное - не мешайте.