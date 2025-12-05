Евросоюз снова обещает Армении то, чего не сможет выполнить

Автор: Лейла Таривердиева

Во вторник в Брюсселе состоялось 6-е заседание Совета партнерства Армения-ЕС. Были обсуждены и утверждены приоритеты этого партнерства.

Партнерство Армении с теми или иными странами и организациями это ее внутреннее дело. С такой позиции Баку подходит в этом вопросе ко всем странам. Но только в той степени, в какой это не касается нас. К сожалению, приоритеты партнерства ЕС-Армения в сфере внешней политики и политики безопасности в ряде моментов затрагивают интересы Азербайджана. И как бы хорошо не шел мирный процесс, закрыть на это глаза нельзя.

То, что Евросоюз обязуется продолжать усилия по "обеспечению долгосрочного и достойного мира между Арменией и Азербайджаном", похвально. Но никакого достойного и долгосрочного мира не будет, если европейские структуры не поймут, что есть границы, за которые Азербайджан никому не позволит заходить И, давая Еревану обещания, Евросоюз фактически обещает то, чего не сможет выполнить. Брюссель обнадеживает армянскую сторону, и та будет думать, что, подписав какой-то документ, сможет рассчитывать на активное вмешательство ЕС в вопросы, где у Еревана недостает собственного ресурса.

Например, согласно обнародованным МИД Армении приоритетам, Евросоюз обязался содействовать "полному, немедленному и эффективному выполнению решений Международного суда ООН". В публикации не уточняется, о чем идет речь. Но этот же пункт широко представлен в тех же приоритетах, принятых на 5-м заседании в феврале прошлого года. Тогда МИД сообщал, что "стороны подчеркнули необходимость полного, немедленного и эффективного выполнения всех решений Международного суда ООН в рамках Международной конвенции "О ликвидации всех форм расовой дискриминации" ("Армения против Азербайджана")". Сокращение формулировки мало что дает, потому что понятно, что речь идет о претензиях (как не удивительно) Армении к Азербайджану и удовлетворенных международными судебными инстанциями исках против нашей страны. ЕС обещает Еревану содействие в обеспечении выполнения требований, содержащихся в судебных решениях.

Подобные формулировки не первый раз звучат в заявлениях формата ЕС-Армения. Евросоюз всегда брал на себя слишком много, и Баку не раз приходилось осаждать его рвение продемонстрировать крайнее расположение к нашему соседу. В годы армянской оккупации это негативно сказывалось на отношениях ЕС с Баку. Сейчас, когда Азербайджан решил проблему своей территориальной целостности, избыток чувств европейцев к Еревану и двойные стандарты евроструктур больше не угрожают интересам Азербайджана. Однако чиновники ЕС, стремящиеся любой ценой устранить влияние Москвы на Ереван, могут своим излишним рвением испортить те позитивные тенденции, которые наметились в отношениях региональных государств.

Обещание Евросоюза содействовать немедленному и так далее выполнению резолюций международных судов против Азербайджана, принятых на основании исков Армении, стало особенно неприемлемым после парафирования двумя странами текста мирного договора. То есть после 8 августа 2025 года. Видимо, МИД Армении это осознает, поэтому данный пункт армяно-европейской повестки остался в этот раз без подробностей. Но это не спасло положения.

Дело в том, что Статья XV парафированного текста мирного соглашения содержит обязательство сторон отозвать, прекратить или иным образом урегулировать все иски, жалобы, протесты, возражения, разбирательства и споры между ними во всех юридических инстанциях, и не будут инициировать новые.

Это очень важное обязательство, взятое на себя Николом Пашиняном. За него он подвергался оголтелой критике реваншистов, рассчитывавших решить все вопросы за счет лояльных армянству международных судебных инстанций. Если Пашинян действительно готов отозвать иски, для чего обязывать Евросоюз содействовать в их обеспечении? "Обеспечение" заведомо предусматривает давление на Баку, так как азербайджанская сторона не принимает решений этих инстанций как тенденциозные и несправедливые. Азербайджан уже дал понять, что они ничего для него не значат. Как Евросоюз собирается заставить его изменить свой подход?

Евросоюз также обещает вмешиваться в дела судебной власти Азербайджана. А именно - добиваться освобождения армянских военных преступников, диверсантов и террористов. Ни ЕС, ни кто-либо еще не имеет никаких прав для выполнения такого обещания. Это исключительно внутреннее дело Азербайджана. Все, кто уже сидит, кто ждет приговора или завершения дела, совершили конкретные преступления на территории Азербайджана и будут нести ответственности по законам этой страны. Все возможные обмены уже состоялись, более того, армянской стороне были в одностороннем порядке переданы сотни пленных. То, что в Армении нет пленных азербайджанцев, говорит не о гуманизме Еревана, а о том, что азербайджанские военнослужащие не сдавались массово в плен. А также о том, что война шла не на территории Армении. Какие могут быть вопросы? О главарях сепаратистов, лицах, совершивших военные преступления, даже упоминать не стоит. Евросоюз никак не сможет помочь армянской стороне в их освобождении.

Вообще, судя по сообщению МИД Армении, ЕС очень странно представляет себе содействие миру в регионе. На "жестком диске" Брюсселя, похоже, полностью отсутствует информация о предыстории Второй карабахской войны. Понятно, что Европе так удобнее. Между тем, есть очень много моментов, которые ей придется учитывать, потому что в Азербайджане не собираются забывать о тридцати годах оккупации, об этнических чистках и геноциде, учиненных страной, с которой мы сегодня идем к миру. Пусть сегодняшняя миролюбивая риторика Баку не создает ни у кого впечатления, будто мы тоже готовы делать вид, что ничего не было. Поэтому обещанное Евросоюзом Армении содействие в усилении доверия между Баку и Ереваном должно обязательно учитывать реалии.

Азербайджан - за мир и добрососедство. Он не против, если Евросоюз возьмется финансировать строительство дорог в Армении, если захочет за свой счет дотянуть до нее зеленую энергию Центральной Азии. Но к финансированию Евросоюзом закупок вооружений для Еревана у нас много вопросов. И эти вопросы остаются на повестке.

Азербайджан и Армения не могут восстанавливать доверие, двигаясь от равноценных "точек". В мирном процессе станет меньше помех, когда все, наконец, это поймут.