Mastercard ускоряет будущее городской мобильности с открытой системой оплаты проезда в Азербайджане

Mastercard продвигает будущее городской мобильности на фоне начала трансформации системы общественного транспорта Азербайджана с внедрением open-loop-платежей. С запуском приёма банковских карт в метрополитене Баку город делает важный шаг к всемирно признанной модели бесконтактной и "умной" мобильности.

Mastercard обладает более чем десятилетним международным опытом в сфере инноваций мобильности, а системы open-loop-платежей компании уже действуют более чем в 300 городах по всему миру, включая Стамбул, Лондон, Амстердам, Сингапур, Нью-Йорк, Сидней и Милан. Эти системы объединяет одна миссия - сделать передвижение по городам максимально простым и удобным.

Преимущества открытой системы (Open Loop)
В традиционных закрытых системах пассажиры вынуждены приобретать отдельные транспортные карты. Открытая модель устраняет это ограничение: жители и гости города могут рассчитываться обычной дебетовой или кредитной картой Mastercard, смартфоном или носимым устройством - без покупки и пополнения специализированных карт. Это снижает затраты времени, исключает очереди и минимизирует риски потери средств при утере карты. Иностранные путешественники также могут оплачивать проезд своими цифровыми кошельками, не изучая местную тарифную систему.

Глобальный опыт и доказанная эффективность
Open-loop решения Mastercard уже трансформируют транспортные системы в крупнейших мировых мегаполисах:

Лондон стал одним из первых городов, где бесконтактная оплата стала доминирующим способом оплаты проезда, обеспечивая миллионы транзакций ежедневно и снижая операционные расходы.
Нидерланды внедрили национальную interoperable-систему, позволяющую путешествовать по всей стране с одной картой или цифровым устройством.
Сингапур в партнёрстве с Mastercard запустил бесконтактные платежи на всех видах транспорта, усилив статус города как глобального центра интеллектуальной мобильности.
Турция за последние годы значительно увеличила проникновение бесконтактных платежей благодаря масштабному внедрению оплаты банковскими картами в городском транспорте.

Также решения Mastercard успешно работают в Нью-Йорке, Милане, Сиднее и ряде других городов, повышая эффективность тарифного администрирования и улучшая пассажирский опыт.

Взгляд в будущее
По мере глобальной трансформации городской мобильности Mastercard остается технологическим партнером для городов, стремящихся к устойчивому и связанному транспортному будущему. Цифровые платежи помогают снижать затраты на обработку наличных, оптимизировать процессы и создавать удобную среду для миллионов пассажиров.

