Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта “Халг Аманаты”

26-ое издание проекта "Халг Аманаты", реализуемое Халг Банком, посвящено выдающемуся художнику XIX века, основателю станковой живописи Мирзе Кадыму Иревани.

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в нашей стране проводятся различные юбилейные мероприятия в связи с празднованием 200-летия Мирзы Кадыма Иревани.

Подготовлен на азербайджанском, английском и русском языках и издан в изящном оформлении художественный альбом, повествующий о жизни и творчестве М.К.Иревани.

Произведения Мирзы Кадыма Иревани экспонируются в известных музеях и коллекциях мира. Особое место в его творчестве занимают настенные росписи и живопись, украшавшие когда-то стены Сардарского (Ханского) дворца, а дошедшие до наших дней его творения являются важным компонентом культурного наследия, как Иреванского края, так и всего Азербайджана в целом.

Начиная с 4 декабря с 18:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 16:00 по субботам и воскресеньям в художественной галерее, расположенной в главном здании ОАО "Халг" Банк, можно будет посетить выставку произведений М.К.Иревани. Следует отметить, что вход на выставку, экспонируемую по адресу проспект Иншаатчылар, 22 L, свободный.

Проект "Халг Аманаты" реализуется ОАО "Халг" Банк с 2010 года и нацелен на сохранение культурного наследия азербайджанского народа, передачу его будущим поколениям и ознакомление мира с национальными духовными ценностями Азербайджана. Изданные в рамках этого проекта книги публикуются на азербайджанском, английском и русском языках. Издания передаются в дар высшим и средним учебным заведениям страны, детским домам и библиотекам, различным фондам, государственным учреждениям, посольствам и консульствам зарубежных стран, осуществляющим свою деятельность в Азербайджане и за рубежом, крупным музеям и библиотекам мира, а также любителям искусства.

За прошедший период в рамках проекта были организованы выставки и изданы художественные альбомы из произведений народных художников Беюкаги Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Халиды Сафаровой, Микаила Абдуллаева, Таги Тагиева, Микаила Абдуллаева, художника по коврам Лятифа Керимова, заслуженного художника Джахида Джамала, Алекпера Рзагулиева, Махмуда Тагиева, а также наряду с заслуженным деятелем искусств Ваджией Самедовой и Камалом Ахмедом, Шамо Абасова, Фазиля Алиева, Рзы Мамедова, Геннадия Брижатюка, Горхмаза Суджаддинова и шехида-скульптора Самира Качаева.

Также увидели свет избранные произведения народных поэтов Мамеда Араза, Акимы Биллури, Гусейна Арифа, Халила Рзы Улутюрка, Залимхана Ягуба, незабвенного Микаила Мушвига, антология, состоящая из произведений поэтов Южного Азербайджана, книга "Монеты Азербайджана" выдающегося ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли, трехтомник "Антология ашыгской литературы", в том числе все произведения всемирно известного поэта-мыслителя Мирзы Шафи Вазеха на азербайджанском, немецком и русском языках.