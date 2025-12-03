Деятельность Рабочей группы по картографии - одно из важных направлений сотрудничества в рамках ОТГ

Деятельность Рабочей группы по картографии является одним из важных направлений сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил руководитель Секретариата Государственной комиссии Кабинета министров Азербайджанской Республики по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения Мурад Наджафбейли в ходе выступления на II заседании Рабочей группы по картографии ОТГ в Баку.

"Благодаря геодезии, картографии и геоинформационным системам, информационные и деловые возможности открывают новые перспективы для наших стран.

Укрепление сотрудничества в этой области имеет большое значение особенно в преддверии Всемирного дня окружающей среды и Всемирного форума градостроительства, который состоится в Баку в 2026 году.

Это также в очередной раз демонстрирует шаги, предпринимаемые Азербайджаном в направлении охраны окружающей среды и устойчивого развития.

Уверен, что сегодняшняя встреча будет успешной и откроет новые возможности для нашего будущего сотрудничества", - сказал он.

М.Наджафбейли также отметил, что ОТГ является для нас главной международной организацией: "Потому что это наша семья. Эти слова точно передают дух нашего сотрудничества".