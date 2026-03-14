Арагчи высказался об атаке США на остров Харк

Атака на остров Харк была осуществлена с территории соседних стран/

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Он отметил, что вооружённые силы Ирана ответят на любую атаку на энергетические объекты страны.

"Атака на остров Харк была осуществлена с территории соседних с нами государств. США запускают ракеты из соседней страны, используя пусковые системы HIMARS. Мы обязательно ответим на эти атаки", - заявил он.

Арагчи также назвал Россию и Китай стратегическими партнёрами Тегерана и отметил, что военное сотрудничество продолжается.

Он добавил, что Ормузский пролив открыт, но по-прежнему закрыт для танкеров и судов противника и его союзников.