В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Мариам Мерабова решила определять "настоящих армян" в эфире Шахназарова.

В эфире у Михаила Шахназарова - этого бессменного дирижера кухонного реваншизма - случилось явление "оракула в блестках", достойное лучших палат Кащенко.

Мариам Мерабова, чье призвание - тянуть ноты, внезапно решила примерить мантию верховного судьи по вопросам "чистоты расы". Судя по реакции зрителей, челюсти у всех отвисли не от вокала, а от запредельного уровня абсурда.

Мариам-джан с грацией слона в посудной лавке выдала сенсацию: Никол Пашинян - "не настоящий армянин". Почему? Да потому что "настоящий" не может так лихо распоряжаться землями и историей.

Логика - железобетонная. Ждем, когда Мерабова начнет замерять форму носа и глубину глазниц прямо в студии, чтобы выдавать сертификаты "качества нации". Видимо, если политик тебе не нравится, его нужно немедленно вычеркивать из этноса - очень удобно, а главное, "научно".

Вслед за генетикой певица ударилась в ретроспективу. Досталось и Левону Тер-Петросяну. Мерабова авторитетно заявила, что тот "ненавидел Карабах", а Пашинян, будучи его подмастерьем, просто довел дело до конца. Потрясающая аналитика! Пока дипломаты десятилетиями бились над документами, Мариам просто заглянула в чьи-то "черные души" и все поняла.

Весь этот театральный надрыв, приправленный слезами о "предательстве крови", разбивается о глухую стену реальности. Этой "просветленной" особе невдомек, что никакие стенания о былом величии не отменяют географию и международно признанные границы.

Карабах - это Азербайджан. И точка. Финита ля комедия.

Мерабовой стоит вернуться к микрофону - там ее фантазии хотя бы попадают в ноты, не рискуя выглядеть жалко на фоне мировой истории.