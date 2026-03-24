Азербайджанские дзюдоисты участвую в сборах в Германии

Сборные Азербайджана по дзюдо среди подростков и молодежи принимают участие в международных учебно-тренировочных сборах в Бремене (Германия).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, к тренировочному процессу привлечено в общей сложности 53 дзюдоиста.

Коллективом руководят главный тренер молодежной сборной Рустам Алимли и тренер Эльхан Раджабли, а также главный тренер подростковой сборной Эмин Искендеров и тренер Ниджат Шихализаде.

Учебно-тренировочные сборы направлены на подготовку к предстоящим международным соревнованиям.