Байрамов и Арагчи обсудили перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Ирана

13 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейидом Аббасом Арагчи.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе телефонной беседы были обсуждены азербайджано-иранские двусторонние отношения, текущая ситуация в регионе и ход переговорного процесса в этом контексте, а также перспективы дипломатического и политического урегулирования ситуации вокруг Ирана.

Аббас Арагчи подробно проинформировал о ходе переговорного процесса. Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан поддерживает усилия, направленные на урегулирование конфликта мирным путем и посредством переговоров.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам двусторонней, региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.