Президент Словакии посетит Азербайджан в июле

Президент Словакии Петер Пеллегрини посетит Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил председатель Национального совета Словакии Рихард Раши на совместной пресс-конференции в Баку со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

По его словам, визит Президента Словакии в Азербайджан планируется в июле.