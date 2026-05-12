ВОЗ о риске распространения хантавируса в Азербайджане

Риск распространения хантавируса в настоящее время низкий.

Как сообщили Day.Az в Представительстве Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане, Всемирная организация здравоохранения в рамках Международных медико-санитарных правил совместно с рядом стран работает над мерами быстрого реагирования. Основное внимание уделяется лечению пациентов, обеспечению безопасности и предотвращению дальнейшего распространения вируса:

"Обычно люди заражаются хантавирусом в результате контакта с инфицированными грызунами, особенно через их мочу, фекалии или слюну. В некоторых случаях причиной инфекции может стать вдыхание заражённой пыли. В редких случаях вирус может передаваться через укусы грызунов. Факторами риска заражения являются уборка закрытых или плохо проветриваемых помещений, сельскохозяйственные и лесохозяйственные работы, а также пребывание в местах, где имеются грызуны".

Сообщается, что случаи передачи вируса от человека к человеку крайне редки и наблюдались только в случае с вирусом Andes, встречающимся в Америке. Когда такие случаи происходят, заражение обычно происходит между членами семьи или партнёрами, особенно при длительном и тесном контакте на ранней стадии заболевания.

Ситуация с хантавирусом в соседних странах и других государствах региона

Отмечается, что ВОЗ уведомила 12 стран в связи с гражданами, находившимися на судне: "К ним относятся Канада, Дания, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия, Сент-Китс и Невис, Сингапур, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США".

ВОЗ также оказывает содействие в отслеживании лиц, находившихся на авиарейсе, связанном с Южной Африкой: "Международное отслеживание контактов продолжается. Пассажиры были проинформированы и им рекомендовано сообщать о появлении любых симптомов".

ВОЗ подчеркнула важность быстрого выявления и контроля подозрительных случаев посредством тестирования, лечения и, при необходимости, изоляции: "ВОЗ также тесно сотрудничает с Аргентиной, имеющей опыт в управлении подобными вирусами, чтобы лучше понять ситуацию и усилить меры реагирования".

Есть ли в Азербайджане лабораторные возможности для диагностики этого вируса?

Также сообщается, что в Азербайджане существует возможность проведения ПЦР-тестирования на хантавирус как в лабораториях по охране здоровья человека, так и животных: "ВОЗ также сотрудничает с европейскими лабораториями для обеспечения надёжных тестов на вирус Andes.

При необходимости образцы могут быть безопасно направлены в специализированные референс-лаборатории ВОЗ для подтверждения. В ближайшее время ВОЗ опубликует обновлённые лабораторные рекомендации для поддержки процессов тестирования в регионе".

Глобальный риск, связанный с хантавирусом

Отмечается, что ВОЗ оценивает общий глобальный риск как низкий: "Для людей, находившихся на судне, риск оценивается как средний. Хантавирус не распространяется легко. Обычно вирус передаётся от грызунов к человеку, а случаи передачи от человека к человеку крайне редки. Ежегодно в мире регистрируются тысячи случаев заражения, однако по сравнению с численностью населения планеты это не считается большим числом.

Ситуация на судах тщательно контролируется с целью минимизации рисков".

Лечение хантавируса

В настоящее время не существует ни вакцины, ни специального противовирусного лечения от хантавируса.

"Лечение в основном направлено на тщательное наблюдение за пациентами и лечение проблем, связанных с лёгкими, сердцем или почками. Раннее обращение за медицинской помощью может улучшить исход заболевания. Людям не следует полагаться на неподтверждённые методы лечения, поскольку это может привести к задержке надлежащей медицинской помощи. Если вы считаете, что могли подвергнуться воздействию вируса, обратитесь в местное учреждение здравоохранения за консультацией", - сообщили в Представительстве ВОЗ в Азербайджане.

При каких симптомах людям следует немедленно обращаться за медицинской помощью?

В информации отмечается, что симптомы обычно появляются в период от одной до восьми недель после воздействия вируса. К распространённым симптомам относятся лихорадка, усталость и затруднённое дыхание, которое может быстро ухудшаться. Среди других возможных симптомов - головная боль, мышечные боли, боли в животе, тошнота и рвота.

Призыв ВОЗ к населению

Что людям следует делать в нынешней ситуации?

"Людям следует продолжать обычную повседневную деятельность. Следует соблюдать рекомендации органов общественного здравоохранения и получать информацию из надёжных источников. Также не следует распространять слухи или неподтверждённую информацию", - говорится в сообщении Представительства ВОЗ в Азербайджане.

Согласно информации Министерства здравоохранения, в Азербайджане не зарегистрировано подозрительных или подтверждённых случаев заражения хантавирусной инфекцией. В министерстве отметили, что хантавирус не считается эндемичным для Азербайджана, а текущая эпидемиологическая ситуация свидетельствует о низком риске распространения вируса.

Отметим, что первые симптомы заражения хантавирусом были выявлены у пожилой супружеской пары из Нидерландов, находившейся в морском путешествии, и они входят в число трёх погибших на данный момент. Несмотря на это, место первоначального заражения до сих пор не установлено.