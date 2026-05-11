В последние годы потребление фастфуда заметно выросло, особенно среди молодежи и подростков.

В комментарии Day.Az руководитель Движения по безопасности пищевых продуктов, специалист по здоровому питанию Мехсети Гусейнова отметила, что консерванты, усилители вкуса, ароматизаторы и другие химические добавки, содержащиеся в такой пище, оказывают негативное воздействие на организм, ослабляют работу внутренних органов и формируют пищевую зависимость.

По ее словам, в результате дети и подростки все чаще отказываются от традиционной домашней еды, а также от фруктов, овощей и салатов, что приводит к дефициту витаминов и минералов и снижению иммунитета.

"Одна из основных причин широкого распространения фастфуда - его доступность и привлекательность. Большое количество заведений, постоянная реклама, акции со скидками и различные подарки особенно привлекают молодежь. Поэтому недостаточно просто говорить о вреде - необходимо системно заниматься просвещением в вопросах здорового питания. Важно, чтобы в школах, университетах и общественных местах была доступна здоровая еда. Расширение ассортимента качественных и доступных блюд, свежих фруктов и овощей, орехов, воды и айрана может сформировать у детей привычку к более правильному выбору. Кроме того, школьников необходимо обучать тому, как читать состав продуктов и понимать этикетки", - отметила она.

Эксперт также подчеркнула, что чрезмерное употребление фастфуда приводит к ожирению, сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, нарушениям концентрации и другим серьезным проблемам со здоровьем.

"Кроме того, это постепенно ослабляет традиции национальной кухни и культуру здорового питания. Поэтому общество, семьи и соответствующие структуры должны совместно продвигать здоровый образ жизни и не допускать превращения фастфуда в повседневную привычку", - добавила она.