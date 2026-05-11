Азербайджанские стрелки завоевали серебряные медали на чемпионате Европы

Члены сборной Азербайджана по стрельбе Руслан Лунев и Зейнаб Султанова добились очередного успеха на чемпионате Европы в Осиеке (Хорватия).

Как сообщает Day.Az, наши мастера стрельбы из пневматического пистолета показали высокий результат в соревнованиях смешанных дуэтов на дистанции с 25 метров и вышли в финал.

В финальном соревновании они продемонстрировали уверенное и профессиональное выступление, завоевав серебряные медали чемпионата Европы.