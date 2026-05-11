Forza Horizon 6 слили на торренты за девять дней до выхода

Полная версия гоночной игры Forza Horizon 6 появилась на торрент-площадках за девять дней до официального релиза. Об утечке сообщил портал Neowin со ссылкой на форумы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По предварительной информации, причиной инцидента могла стать ошибка при публикации файлов для предзагрузки. Источники утверждают, что на сервер была загружена незашифрованная сборка игры, не защищенная дополнительными антипиратскими механизмами. Это позволило пользователям распространить дистрибутив на ресурсах с пиратским контентом.

Причем в открытом доступе распространяется версия Forza Horizon 6 Premium Edition, включающая весь заявленный дополнительный контент. Размер дистрибутива составляет около 155 ГБ.

Официальный ранний доступ для покупателей премиального издания стартует только 15 мая, тогда как полноценный релиз проекта намечен на 19 мая 2026 года. Владельцы стандартной версии игры смогут начать играть лишь после общего запуска.

Forza Horizon 6 - гоночная игра с открытым миром, разработанная студией Playground Games. Игра доступна на ПК, а также консолях Xbox Series X/S и PlayStation 5. Подписчикам Game Pass на ПК и Xbox проект будет доступен бесплатно с 19 мая.