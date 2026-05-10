Трамп о том, сколько лет понадобится Ирану на восстановление военного потенциала

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что на восстановление военного потенциала у Ирана может уйти порядка двух десятилетий.

"С военной точки зрения, если бы мы ушли сегодня, то им (Ирану - прим. ТАСС) понадобилось бы 20 лет на восстановление", - сказал он в интервью программе Full Measure, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По убеждению американского лидера, США поразили порядка 70% намеченных целей.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ), как сообщила ранее на этой неделе газета The Washington Post, пришло к выводу, что Ирану после ракетно-бомбовых ударов США удалось сохранить около 70% своего довоенного арсенала баллистических ракет. Кроме того, аналитики ЦРУ полагают, что Иран смог получить доступ к погребенным под породой в результате бомбардировок подземным арсеналам, восстановить некоторые из поврежденных ракет, а также произвести новые.