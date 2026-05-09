БИГ требует от Франции немедленно выполнить призывы Комитета ООН по Новой Каледонии

Бакинская инициативная группа приветствует предупреждение, адресованное Франции Комитетом ООН по ликвидации расовой дискриминации в связи с правом народа канаков на самоопределение в Канаке (Новой Каледонии) и попытками изменения избирательного корпуса, и требует от Франции немедленно выполнить призывы Комитета.

"Позиция БИГ заключается в том, что любые политические и административные изменения, касающиеся Канаки, не могут осуществляться без согласия народа канаков. Именно эту позицию подтвердил и Комитет. Это не только политический вопрос, но и основное требование и право международного права, процесса деколонизации и коллективных прав коренных народов.

Как отмечается в докладе Комитета ООН, Нумейское соглашение создало важную основу для признания канакской идентичности, достижения более широкой автономии и определения народом канаков своего политического будущего. Одностороннее вмешательство в эту основу и постановка под сомнение гарантий, закреплённых в Нумейском соглашении, нарушают созданный соглашением политико-правовой баланс и ослабляют возможности народа канаков свободно определять своё политическое будущее", - говорится в заявлении.

Бакинская инициативная группа решительно осуждает шаги Франции по расширению круга лиц, обладающих правом голоса, за счёт переселенцев, размещённых на острове извне:

"Вмешательство в избирательный корпус без согласия народа канаков должно расцениваться как ослабление политической воли коренного народа, изменение демографического баланса и искусственное искажение результатов процесса деколонизации.

Наряду с этим мы поддерживаем призыв Комитета ООН о независимом, прозрачном и эффективном расследовании утверждений о чрезмерном и несоразмерном применении силы силами безопасности, включая случаи смертельного насилия, во время протестов, произошедших в мае 2024 года. Озабоченность, связанная с переводом канакских правозащитников и активистов, выступающих за независимость, в тюрьмы на территории Франции без их согласия, также должна быть тщательно изучена международными механизмами по правам человека.

После обращения Бакинской инициативной группы вынесение этих вопросов в повестку дня в рамках механизмов ООН в качестве предмета особой обеспокоенности и публикация соответствующего предупреждения показывают, что поднятые нашей организацией вопросы были учтены на международном уровне и вызвали конкретную реакцию в направлении защиты прав народа канаков".

В заявлении отмечается, что инициативы Франции, выдвигаемые без учёта мнения народа канаков, являются наглядным примером продолжающейся в современную эпоху колониальной практики управления:

"Будущее народа Новой Каледонии должно определяться не в ходе закрытых переговоров в Париже, а при реальном, равноправном и эффективном участии народа канаков.

После представления Бакинской инициативной группой альтернативного доклада в Комитет ООН по правам человека механизмы ООН подняли перед Францией ряд важных вопросов. Среди них - необходимость учёта обеспокоенности в связи с направлением в Канаку элитного подразделения французской жандармерии GIGN, обычно используемого в специальных операциях по борьбе с терроризмом и освобождению заложников, независимого и прозрачного расследования утверждений о чрезмерном и несоразмерном применении силы на фоне участия этих подразделений, обеспечения независимости судебной власти, защиты свободы выражения мнений и права на мирные собрания, а также расследования причин эскалации с представлением доклада в ООН.

Бакинская инициативная группа призывает Францию полностью и без промедления выполнить призывы Комитета ООН, уважать право народа канаков на самоопределение, сохранять приверженность духу деколонизации Нумейского соглашения и продолжать все политические процессы, касающиеся Канаки, исключительно на основе свободного и информированного согласия народа канаков".

Бакинская инициативная группа вновь подтверждает свою солидарность с борьбой народа канаков за справедливое и свободное будущее и призывает международное сообщество занять принципиальную позицию в отношении неоколониальной политики Франции в Новой Каледонии.