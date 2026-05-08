Азербайджан на Венецианской биеннале искусств: проект «Внимание» в центре глобального культурного диалога

Азербайджан и в этом году представляет свою богатую культурную идентичность и современное художественное мышление на одной из самых престижных арт-платформ мира - Венецианской биеннале.

7 мая благодаря усилиям Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры при поддержке посольства Азербайджана в Италии состоялось открытие павильона Азербайджана на Международной выставке искусств - Венецианской биеннале.

Как сообщает Day.Az, азербайджанский павильон расположен в Кампо-делла-Тана, одном из архитектурных памятников XVI века в Венеции, и на этот раз подготовлен по проекту Заслуженного художника Фаига Ахмеда "Внимание" (The Attention). "Внимание" - это вклад Азербайджана в одну из значимых международных платформ современного искусства. В центре павильона представлен ковер - основной и повторяющийся элемент в художественной практике автора.

Павильон представляет глобальной аудитории не только художественно-эстетический мир Азербайджана, но и его традиции философской мысли, культурную память и современный технологический взгляд.

Выступая на церемонии открытия, помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что успешное участие Азербайджана в Венецианской биеннале на протяжении вот уже 19 лет является одним из важных достижений международной культурной политики нашей страны. Он подчеркнул, что в основе этого успеха лежит последовательная и целенаправленная деятельность Фонда Гейдара Алиева по продвижению азербайджанской культуры в мире. "Участие в такой престижной платформе, как Венецианская биеннале, - это уникальная возможность донести до международной аудитории богатое культурное наследие и потенциал современного искусства нашей страны", - отметил Анар Алакбаров.

Президент Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко (Pietrangelo Buttafuoco) в своем выступлении заявил, что азербайджанский павильон - это не только событие в мире искусства, но и глубокий духовно-эстетический опыт. Он отметил, что посредством цветов и символов, отраженных на азербайджанских коврах, универсальный язык искусства обращает внимание человека к его внутреннему миру. По словам П. Буттафуоко, искусство является общей духовной потребностью человечества и эта красота способна объединять народы, преодолевая границы, языки и поколения. Он оценил Азербайджан как неотъемлемого и важного партнера Венецианской биеннале.

Посол Азербайджана в Италии Рашад Асланов подчеркнул, что национальный павильон - это не только место экспозиции произведений искусства, но и важная платформа, представляющая миру дух, историю и культурную идентичность Азербайджана. Посол довел до внимания, что данный проект имеет особое значение с точки зрения международного культурного сотрудничества и межцивилизационного диалога.

Куратор национального павильона Азербайджана на 61-й Венецианской биеннале Гвендолин Коллачо (Gwendolyn Collaço) поблагодарила всех, кто внес вклад в эту работу, и рассказала о представленном проекте.

Автор проекта "Внимание", Заслуженный художник Фаиг Ахмед - один из мастеров, выделяющихся в современном искусстве своим самобытным визуальным языком. Выступающий основным элементом в его творчестве ковер и на этот раз стал центральным философским символом проекта. Традиционное азербайджанское ковровое искусство представлено здесь не просто как декоративный элемент, а как метафора коллективной памяти, времени и человеческого сознания.

Концептуальную основу проекта составляет философское наследие гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими. Посредством иммерсивных и мультимодальных пространственных решений экспозиция, вдохновленная системой мышления хуруфизма, приглашает зрителя в путешествие к внутренним размышлениям. Буквы, знаки и символы представлены здесь как скрытые коды Вселенной.

Одной из наиболее примечательных особенностей проекта "Внимание" является синтез традиционного искусства с передовыми технологиями. В экспозицию интегрированы квантовые системы, нейрореактивные технологии и системы на основе данных, что создает новый эстетический и философский опыт. В проекте проводятся параллели между философией хуруфизма и современной квантовой физикой: в обоих подходах реальность не является неизменной, она формируется через внимание, взаимодействие и интерпретацию.

Таким образом, "Внимание" становится не просто выставкой, а художественным манифестом современной философской мысли о человеческом сознании, информации, памяти и реальности. В реальности современного мира, характеризующейся информационной перегрузкой, хаосом и неопределенностью, проект призывает человека к поиску внутренней гармонии и духовной связи.

Презентация азербайджанского павильона в этом году еще раз демонстрирует, что наша страна, являясь активным участником глобальных культурных процессов, успешно продолжает играть роль духовно-эстетического моста между Востоком и Западом.

Венецианская биеннале, проводящаяся с 1895 года раз в два года, является обширнейшей платформой для представления мирового искусства. Наша страна участвует в Венецианской биеннале искусств с 2007 года. А в 2025 году Азербайджан впервые был представлен на Венецианской архитектурной биеннале.

Азербайджан каждый раз вызывает интерес зрителей на Венецианской биеннале искусств различными экспозициями. В предыдущие годы азербайджанский павильон входил в первую пятерку стран-участниц и включался в списки впечатляющих павильонов. Участие нашей страны в этой международной арт-платформе с работами различных художников и скульпторов играет особую роль в популяризации азербайджанского искусства и современных художников в мире, а также в культурном обмене.

61-я Венецианская биеннале искусств начнет принимать посетителей с 9 мая и продлится до 22 ноября.