В Дашкесане выпал снег

В Дашкесане, одном из высокогорных районов Азербайджана, несмотря на начало мая, выпал снег. Осадки в середине весны удивили местных жителей и придали окрестностям зимний вид.

Как сообщает Day.Az, с вечера вчерашнего дня на фоне резкого похолодания снег начал идти как в высокогорных зонах, так и в районном центре. В отдельных местах высота снежного покрова уже достигает нескольких сантиметров.

Хотя горный рельеф Дашкесана предрасполагает к резким изменениям погоды, снег в разгар весны стал неожиданностью. Температура воздуха в районе резко снизилась и приблизилась к нулевой отметке.

Жители выражают обеспокоенность тем, что снегопад в период цветения плодовых деревьев может негативно сказаться на сельском хозяйстве и зеленых насаждениях.

По словам экологов, подобные аномальные погодные явления в последние годы всё чаще наблюдаются в регионе как следствие глобальных климатических изменений. В настоящее время в районе сохраняется холодная и туманная погода.