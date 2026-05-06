В небе над Новой Зеландией можно наблюдать за редкой кометой

В ближайшие две недели в ночном небе над Южным полушарием появится редкий "гость". Светящаяся сине-зеленая комета, которая, как полагают, возникла в ледяном регионе на окраине Солнечной системы, пролетит над Новой Зеландией, Австралией и Южной Африкой, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, передает Day.Az.

Комета, известная как C/2025 R3 PANSTARRS, была открыта в 2025 году и постепенно проходит мимо Земли. В прошлом месяце ее можно было наблюдать в Северном полушарии в течение нескольких недель. Теперь настала очередь астрономов-любителей из Южного полушария увидеть ее.

Комета будет видна в течение примерно двух недель через телескоп, бинокль или объектив камеры, после чего ее яркость уменьшится, и она исчезнет на десятки тысяч лет.