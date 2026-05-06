США завершили операцию «Эпическая ярость»

Цели военной операции "Эпическая ярость" в Иране были достигнуты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом во время брифинга в Белом доме заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

"Мы достигли целей этой операции. Теперь мы приступили к операции "Проект Свобода", - сказал он.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп в письмах к лидерам конгресса страны сообщил о "прекращении враждебных действий" против Ирана.

До этого представитель Демократической партии в Сенате Ричард Блюменталь заявил о возможном нанесении США удара по Ирану в ближайшем будущем. По его мнению, такая перспектива является "крайне тревожной", поскольку может подвергнуть риску жизни американских граждан и повлечь за собой существенные человеческие потери.