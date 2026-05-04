В Баку в связи с WUF13 создают спецполосы движения
В рамках WUF13 на ряде улиц и проспектов Баку будут временно организованы специальные полосы движения.
Об этом сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.
Отмечается, что временные специальные полосы будут созданы на проспекте Гейдара Алиева - Аэропортовском шоссе, а также на улицах Аббасгулу ага Бакиханова, Мехди Аббасова, Микаила Алиева, Юсифа Сафарова и Микаила Мушфига.
Эти полосы начнут действовать после установки соответствующих дорожных знаков.
То есть до установки знаков пользоваться полосами смогут все транспортные средства.
