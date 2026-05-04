Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Социалистическую Республику Вьетнам встретился в городе Ханой с нашими соотечественниками.

Как сообщили Day.Az в государственном комитете, это была первая широкомасштабная встреча, проведенная с азербайджанцами, проживающими во Вьетнаме, а также с вьетнамцами, получившими образование в Баку.

Перед началом встречи к бюсту выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, расположенному в здании посольства Азербайджана во Вьетнаме, были возложены цветы, его светлая память была почтена с уважением.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов обеих стран. Глубоким почтением была почтена память наших героических шехидов, отдавших жизнь за Родину.

Выступивший на встрече посол Азербайджана во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже Шовги Мехдизаде довел до внимания наличие между двумя странами искренних дружественных отношений, основанных на исторических корнях. Он представил подробную информацию о роли общенациональных лидеров в установлении и развитии исторических отношений между нашими народами. Было подчеркнуто, что в настоящее время эти отношения успешно развивают лидеры двух стран.

Председатель комитета Фуад Мурадов в своем выступлении напомнил, что азербайджанцы, проживающие в разных странах мира, всегда окружены вниманием и заботой Президента Ильхама Алиева. Он рассказал о заслугах Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в области донесения до мира азербайджанских реалий, сохранения национально-духовных ценностей и информирования наших соотечественников за рубежом.

Почетный руководитель Ассоциации вьетнамско-азербайджанской дружбы Нгием Ву Хау в своем выступлении выразил большую любовь к нашей стране.

На встрече, прошедшей в интерактивной и продуктивной обстановке, состоялся обмен мнениями относительно перспектив, были внимательно выслушаны интересующие участников вопросы и даны исчерпывающие ответы.

Наши соотечественники, с интересом встретившие информацию о проектах комитета, высказали свои предложения по укреплению связей между двумя странами, в частности в сфере образования, культуры и кулинарии, а также по организации здесь форума учителей.

Встреча завершилась художественной частью.