Канада приветствует прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Канада приветствует достигнутый прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Премьер-министр Канады Марк Карни, выступая сегодня на VIII саммите "Европейского политического сообщества", проходящем в Ереване.

"Я присоединяюсь к тем, кто отмечает достигнутый прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном, и приветствую участие Президента Ильхама Алиева", - сказал он.

Карни далее рассказал о важности участия Канады в данном мероприятии.

"Я считаю уместным, что Канада стала первой неевропейской страной, присоединившейся к этому форуму, поскольку мы - самые "европейские" из неевропейских стран. Нас объединяет тройственная связь: история, ценности и доверие. Наши общие ценности берут начало в этой общей истории - свобода, верховенство права, демократия, плюрализм. Эти ценности формируют наши отношения, определяют приоритеты и указывают на наше общее будущее. Мы демонстрируем не только силу наших ценностей в защите международного порядка, основанного на правилах, но и ценность нашей силы. И это необходимо, поскольку мир переживает разрыв сразу по нескольким направлениям - в технологиях, энергетике, торговле и геополитике. Интеграция используется некоторыми как инструмент давления, а существующие правила не сдерживают гегемонов", - сказал он.

Премьер-министр Канады заявила, что сегодня необходимо действовать, исходя из реальности мира, а не из того, каким страны хотели бы его видеть.

"Подобные встречи указывают на более правильный путь вперёд", - добавил он.