Европейский парламент обеспокоен мирным процессом и пытается оказать давление

Посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич была вызвана в министерство иностранных дел страны. На встрече были решительно осуждены необоснованные и предвзятые положения касательно нашей страны, содержащиеся в резолюции Европейского парламента, принятой 30 апреля, и в связи с этим была вручена нота протеста.

Как сказал в связи с этим Trend политолог Азер Гараев, это по своей сути является не просто дипломатическим протестом, вызов посла в министерство иностранных дел в дипломатии воспринимается как сигнал серьезного недовольства, и это означает, что сторона выражает свою позицию не только заявлением, но и по институциональному каналу, передает Day.Az.

"Основным предметом вопроса является резолюция, принятая Европейским парламентом. Азербайджанская сторона считает этот документ необоснованным по нескольким направлениям: во-первых, из-за селективного представления фактов, а во-вторых, из-за несоответствия политических оценок реальным процессам в регионе. Резолюция выглядит не как объективный политический анализ, а как односторонний подход", - сказал политолог.

По его словам, азербайджанская сторона считает вопросы, связанные с Карабахом, закрытыми и не приемлет превращения этой темы в предмет политического обсуждения. В ответ на это некоторые заявления европейских институтов до сих пор предлагают альтернативные интерпретации через гуманитарную или политическую призму.

А. Гараев отметил, что напряжённость связана, в частности, с тремя вопросами. "Первый - это утверждения, касающиеся возвращения армянского населения в Карабах. Азербайджанская сторона оценивает это как подход, искажающий уже произошедшие процессы. Второй - это использование термина "военнопленные" в отношении содержащихся под стражей лиц. Официальный Баку разъясняет правовой статус этих лиц в рамках национальных судебных процессов и обвинений в совершении преступлений и не приемлет переноса вопроса в международную политическую плоскость. Третий - это тема культурного и религиозного наследия. Азербайджанская сторона выдвигает здесь два параллельных тезиса: с одной стороны, отмечает, что существует недостаток международного внимания к образцам наследия, разрушенным на ее собственной территории, а также заявляет, что выдвигаемые обвинения не имеют фактологической основы".

Политолог добавил, что с дипломатической точки зрения подобная ситуация создает "политическую дистанцию". "То есть экономическое и техническое сотрудничество может продолжаться, но политический диалог переходит на более осторожный и менее доверительный этап. А это расценивается как фактор, который может повлиять на процесс нормализации в регионе. Данное событие - это не реакция на одну резолюцию, а эпизод более широкого системного напряжения".

Он отметил, что резолюция Европейского парламента является лишь инструментом давления на обе страны. "29 апреля в Армении, в селе Агверан состоялось тринадцатое заседание Комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между нашими странами. Видимо, это беспокоит Европейский парламент. Прошедшее заседание можно оценить как важный дипломатический шаг, демонстрирующий переход мирного процесса между Азербайджаном и Арменией в практическую стадию. Европейский парламент уже понимает, что теряет средство давления на обе страны. Поэтому он и делает подобные заявления", - отметил А. Гараев.