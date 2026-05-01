Боррель в эпицентре скандала вокруг Окампо

Автор: Ибрагим Алиев

Вчерашний день, наверное, был полон нервов и стресса для бывшего прокурора Международного суда ООН Луиса Морено Окампо. Опубликованное громкое разоблачение разбило вдребезги все его антиазербайджанские планы, которые должны были быть реализованы в ближайшее время по заказу армянского лобби.

Подробности и скандальные кадры, напомним, можно посмотреть тут. Окампо признал все ясно, открыто и на камеру. Наверное, сейчас бьется в истерике, пытаясь понять, как запись попала в Сеть. Но это все уже неважно. Пока Луис отчаянно пытается замести следи, поговорить мы хотим о другом фрукте, который тоже стал частью этого разоблачения - Жозепе Борреле, отставном главе европейской дипломатии, и его окружении.

Как оказалось, близкий советник Борреля работает на Окампо. Да, это прямо было сказано самим экс-прокурором в разоблачающем видео.

Луис Морено Окампо: ...прямо сейчас у меня в штате есть очень толковый парень, который раньше был депутатом Европейского парламента. Он был юридическим советником...

Неизвестный собеседник: Борреля? и комиссара... а?

Неизвестный собеседник: Борреля? Нет?

Луис Морено Окампо: Того самого Борреля.

Кто-нибудь удивлен? Думаем, нет. Привем, в Азербайджане не раз заявляли о двуличии и лицемерии экс-главы евродипломатии.

Боррель, напомню, на протяжении последних лет последовательно выступал с заявлениями и инициативами, которые являлись откровенно недружественными, предвзятыми и клеветническими по отношению к Азербайджану.

Он активно продвигал фейковый тезис о так называемом "гуманитарном кризисе" вокруг Лачинской дороги, требовал ее "немедленного открытия", игнорируя позицию Баку о законном контроле над собственной территорией. Далее, Боррель неоднократно выступал с критикой действий Азербайджана в ходе антитеррористической операции 2023 года. Он призывал прекратить операцию, фактически ставя под сомнение право нашей страны на восстановление своего суверенитета и защиту населения. То есть, откровенно говоря, он пытался вмешиваться во внутренние дела, игнорируя факта незаконного присутствия вооруженных формирований на территории нашей страны.

Отдельным эпизодом были заявления, в которых внимание акцентировалось исключительно на армянской стороне, не затрагивая такие вопросы, как минная угроза, последствия оккупации и разрушения на освобожденных территориях.

Также Боррель поддерживал усиление роли Европейского союза в регионе через различные миссии и дипломатические механизмы, которые в Азербайджане оценивали как попытку внешнего давления и создания дополнительных рычагов влияния на ситуацию.

Теперь, на фоне скандального разоблачения, все стало ясно. И тут уже не стоит удивляться тому, что команда Борреля вовлечена в антиазербайджанскую пропаганду, и отношения у Азербайджана с Европарламентом испортились.

Сами посудите. ЕП, будучи одной из крупнейших структур на Западе, превратился в марионетку в руках кучки провокаторов - Окампо, армянского лобби и других недоброжателей нашей страны.

Старик Луис прямо говорит, что указывал членам ЕП, что говорить, как говорить и выполнять. Смысл иметь дело с такой структурой, где сидят одни продажные политики? Смысл сотрудничать с теми, кто всегда будет относится к тебе предвзято, потому что "так сказали сверху"? Собственно поэтому недавно стало известно, что Азербайджан может принять решение о прекращении взаимодействия с Европарламентом.

Ну действительно, зачем сотрудничать с теми, кто постоянно не имеет своего мнения и работает под диктовку? ЕП продемонстрировал слабость своих внутренних механизмов принятия решений и высокую степень уязвимости к внешнему влиянию.

Безумно, что отдельные политические группы и лоббистские структуры формируют повестку внутри этого института, подменяя принципы объективности и сбалансированного подхода.

Важно подчеркнуть, что Баку не собирается отворачиваться от своих партнеров в Европе, ибо речь идет именно об отношениях с Европейским парламентом как с политическим институтом. Азербайджан продолжает развивать партнерство с рядом стран Европы как напрямую, так и в рамках международных структур. Энергетические проекты, транспортные коридоры и инвестиционные инициативы остаются устойчивыми направлениями взаимодействия и не зависят от политических резолюций отдельных институтов.

Многие государства ЕС и НАТО придерживаются прагматичного подхода в отношениях с Азербайджаном, выстраивая сотрудничество на основе взаимных интересов. Возможные изменения в отношениях с ЕП не оказывают системного влияния на общую архитектуру взаимодействия.

Европарламенту дальше будет непросто. В его компетентности теперь будут сомневаться все. И благодарить Брюсселю нужно Окампо, Борреля и всех тех, кто связан с этими гадами. Грязь эту уже никогда не отмыть.