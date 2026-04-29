Обсуждено развитие экономического сотрудничества между Азербайджаном и Уругваем

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев встретился с заместителем министра иностранных дел Уругвая Валерией Чукасини.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство экономики Азербайджана.

На встрече было привлечено внимание к эффективному инвестиционному климату Азербайджана, стратегическому географическому расположению и транспортно-логистическому потенциалу страны. Была подчеркнута важность расширения связей между деловыми кругами двух стран, а также партнерства в сферах развития цифровой экономики, трансфера технологий и дата-центров.

В ходе встречи были проведены обсуждения по расширению взаимного торгово-экономического сотрудничества и эффективному использованию существующих возможностей. Также состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в области поощрения и взаимной защиты инвестиций.