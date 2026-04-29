Трамп раскритиковал Мерца

Президент США Дональд Трамп подверг критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его позицию по Ирану, возложив при этом ответственность на германского лидера за экономические и иные проблемы Берлина.

"Канцлер Германии Фридрих Мерц считает приемлемым наличие у Ирана ядерного оружия. Он не имеет никакого представления о том, о чем рассуждает!" - написал глава Белого дома в Truth Social, передает Day.Az.

"Если бы у Ирана имелось ядерное оружие, в заложниках оказался бы весь мир. Я сейчас предпринимаю в отношении Ирана действия, которые давно должны были предпринять другие страны или президенты", - утверждал Трамп. "Неудивительно, что у Германии так плохо обстоят дела как в экономическом, так и в других планах!" - добавил американский лидер.