https://news.day.az/world/1830732.html В Норвегии начнут производить украинские беспилотники Киев и Осло подписали соглашение о производстве украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на норвежской территории. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте правительства Норвегии. "Соглашение открывает путь к совместному производству украинских дронов в Норвегии", - отмечается в заявлении.
В Норвегии начнут производить украинские беспилотники
Киев и Осло подписали соглашение о производстве украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на норвежской территории. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.
"Соглашение открывает путь к совместному производству украинских дронов в Норвегии", - отмечается в заявлении.
В нем уточняется, что данное соглашение дополнило совместную декларацию о сотрудничестве в сфере обороны, подписанную главой Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром королевства Йонасом Гаром Стере. При этом украинский производитель беспилотников уже уведомил Осло о том, что рассчитывает поставить Киеву первые БПЛА до начала лета.
