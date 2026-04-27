В Норвегии начнут производить украинские беспилотники

Киев и Осло подписали соглашение о производстве украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на норвежской территории. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.

"Соглашение открывает путь к совместному производству украинских дронов в Норвегии", - отмечается в заявлении.

В нем уточняется, что данное соглашение дополнило совместную декларацию о сотрудничестве в сфере обороны, подписанную главой Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром королевства Йонасом Гаром Стере. При этом украинский производитель беспилотников уже уведомил Осло о том, что рассчитывает поставить Киеву первые БПЛА до начала лета.