В Джалилабаде ученики попали в ДТП после экзамена

В Джалилабаде школьники попали в ДТП после экзамена.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Зопу, где столкнулись два автомобиля.

Один из них перевозил учеников, возвращавшихся с выпускного экзамена за 9-й класс. Машина столкнулась с другим автомобилем, которым управлял местный житель.

В результате ДТП есть пострадавшие. Все раненые были госпитализированы в Центральную районную больницу Джалилабада.

По данному факту проводится расследование.