В Джалилабаде ученики попали в ДТП после экзамена
В Джалилабаде школьники попали в ДТП после экзамена.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Зопу, где столкнулись два автомобиля.
Один из них перевозил учеников, возвращавшихся с выпускного экзамена за 9-й класс. Машина столкнулась с другим автомобилем, которым управлял местный житель.
В результате ДТП есть пострадавшие. Все раненые были госпитализированы в Центральную районную больницу Джалилабада.
По данному факту проводится расследование.
