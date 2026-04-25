Раскрыты расходы США на операцию против Ирана в день

Стоимость военной операции США против Ирана превысила 61 миллиард долларов. Об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что с начала операции прошло 55 дней. К этому моменту расходы Соединенных Штатов составляют 61,2 миллиарда долларов. По данным портала, 11,3 миллиарда были потрачены в первые 6 дней конфликта. Уточняется, что операция обходится Вашингтону в 11,5 тысячи долларов в секунду, 41 666 667 долларов в час и один миллиард долларов в сутки.