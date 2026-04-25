Nissan показал в Пекине новые седаны N6 и Teana

Nissan представил гибридный N6 и обновлённую Teana. Модель N6 стала первым в истории марки подзаряжаемым гибридом (PHEV) для китайского рынка. Длина автомобиля составляет 4835 мм, колёсная база - 2815 мм. Силовая установка включает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 100 л.с. и электромотор на 201 л.с. Тяговая литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 21,1 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 130 км по циклу CLTC, а расход топлива около 4,4 л/100 км делает седан экономичным для ежедневных поездок, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В Китае цены на Nissan N6 варьируются от 99,9 тыс. юаней (примерно 1,1 млн рублей) за ограниченную начальную спецверсию до 129,9 тыс. юаней за топовую комплектацию. Основные конкуренты модели - BYD Qin L, Geely Galaxy A7, Changan Qiyuan A06, Toyota Camry, а также собственный электрический седан Nissan N7. Автомобиль позиционируется как доступный современный семейный седан с низким расходом топлива и высоким уровнем комфорта, ориентированный на молодых водителей. Продажи в Китае стартовали в декабре 2025 года, однако в мировую экспозицию модель попала именно на Пекинском автосалоне в апреле 2026 года.

Nissan Teana - флагманский седан D-класса, который на других рынках известен как Altima. Автомобиль длиной 4920 мм с колёсной базой 2825 мм пережил глубокий рестайлинг. Он получил расширенную решётку радиатора, V-образные светодиодные ходовые огни и сквозную светодиодную полосу сзади с подсвечивающимся красным логотипом Nissan.

Nissan Teana оснащается двумя бензиновыми двигателями - атмосферным 2.0 л (156 л.с.) или турбированным 2.0 л VC-Turbo (243 л.с.). Оба агрегата работают в паре с вариатором CVT. Ключевое технологическое обновление - мультимедийная система Huawei HarmonySpace 5.0 с 15,6-дюймовым центральным дисплеем и аудиосистемой Huawei Sound на 17 динамиков. Благодаря этому Teana стал первым в мире неэлектрическим автомобилем с программным обеспечением от Huawei.