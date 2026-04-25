https://news.day.az/world/1830327.html
США разрешили Венесуэле оплатить адвоката для Мадуро
Власти США разрешили Венесуэле оплатить адвокатов для захваченного президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Об этом сообщает The New York Times (NYT), передает Day.Az.
"В письме, поданном в федеральный суд Манхэттена, прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клейтон заявил, что Министерство финансов США выдало измененные лицензии, которые позволят адвокатам защиты бывшего президента Венесуэлы Мадуро и его жены Силии Флорес получать платежи от правительства своей страны", - говорится в материале.
