Макрон уйдет из политики

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с учащимися франко-кипрской школы в Никосии заявил, что уйдет из политики.

"Сначала я консультировал других президентов и был министром, а потом подумал, что мы можем изменить ситуацию более решительно и быстро, создав партию, - сказал Макрон, выступление которого транслировалось на странице Елисейского дворца в X, передает Day.Az.

"Я не занимался политикой до этого и не буду заниматься ею после", - добавил президент.

В то же время радиостанция RTL полагает, что таким образом французский лидер однозначно заявил о намерении уйти из политики после окончания президентского мандата. Такого же мнения придерживаются телеканал BFM TV и газета Le Parisien.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на апрель 2027 года. Конкретная дата пока не определена, он должен пройти за 20-35 дней до истечения срока полномочий Макрона 13 мая 2027 года. Если в первом туре ни один из претендентов на пост главы государства не получит более 50% голосов, то два кандидата, набравшие наибольшее их число, примут участие во втором туре голосования, который проводится две недели спустя.

Макрон по истечении своего второго президентского срока больше не сможет баллотироваться на пост главы государства, поскольку по конституции полномочия президента ограничены двумя мандатами.