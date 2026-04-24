США изучают возможность ударов по объектам Ирана в Ормузском проливе

США разрабатывают планы нанесения ударов по иранским объектам в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телекомпания CNN.

Согласно информации источников, в качестве целей могут быть выбраны минные суда и быстроходные ударные катера Ирана. Американские военные рассматривают возможность ударов в районах Ормузского пролива, Оманского залива и южной части Персидского залива.

CNN отмечает, что в течение первого месяца боевых действий США в основном наносили удары по объектам, удаленным от пролива, но теперь новая стратегия предполагает акцент на стратегически важные водные пути.

Кроме того, рассматривается вариант ударов по объектам двойного назначения и энергетической инфраструктуре Ирана, с целью давления на Тегеран и побуждения к переговорам. Источники также не исключают проведения точечных ударов по высокопрофильным целям, включая иранских военных командиров и официальных лиц, не поддерживающих участие Ирана в диалоге с США. Среди возможных целей называют командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Ахмада Вахиди.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп исключил вероятность применения ядерного оружия против Ирана.