В школах Баку перенесли весенние каникулы

В школах Баку изменены сроки весенних каникул в связи с проведением 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Министерстве науки и образования.

Согласно приказу, в указанный период для подготовительных групп и начальных классов общеобразовательных учреждений каникулы будут установлены с 18 по 22 мая (вместо 1-5 мая).

Ранее мы сообщали, что в Баку школы и вузы перейдут на дистанционку.