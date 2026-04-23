Казахстан планирует привлечь около $15 млрд в переработку нефти

В ближайшие пять лет Казахстан планирует привлечь около 15 миллиардов долларов инвестиций в переработку.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Нефтегазового совета Казахстана PetroCouncil Асылбек Джакиев, выступая на Втором форуме по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах в Баку.

"В их числе - проект по производству полиэтилена стоимостью 7,6 миллиарда долларов с планируемым объемом выпуска 1,2 миллиона тонн в год, а также проект по производству бутадиена стоимостью 1,1 миллиарда долларов с запланированным объемом 900 000 тонн", - отметил Джакиев.

По его словам, стратегический вопрос заключается в том, как доставлять эту нефтехимическую продукцию на мировые рынки.

"Согласно данной точке зрения, северный маршрут может оставаться ограниченным в течение ближайших 5-10 лет, что повышает значение альтернативных коридоров", - сказал он.

Среди приоритетных направлений экспорта Джакиев выделил Китай - с учетом участия китайских государственных компаний в финансировании проектов, а также Азербайджан через Каспийское море и Средний коридор.

"Ожидается, что эти маршруты станут ключевыми для будущего экспорта нефтехимической продукции Казахстана", - добавил он.