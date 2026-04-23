Снижение влияния загрязнения окружающей среды на здоровье - приоритет государства

Снижение влияния загрязнения окружающей среды на здоровье - приоритет Азербайджана.

Об этом заявил министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев в ходе Регионального экологического саммита в Астане, сообщили Day.Az в Министерстве здравоохранения.

Было отмечено, что в рамках саммита состоялась министерская панельная сессия на тему: "Защита будущих поколений: здоровье в центре экологической повестки - уроки и решения для Приаральских и Прикаспийских территорий".

С приветственной речью на открытии выступили заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Аида Балаева и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. В ходе панельной сессии региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге представил Дорожную карту по вопросам здоровья и устойчивого развития в Аральском регионе.

Министр здравоохранения Азербайджана выступил на панели с докладом на тему "Политическая поддержка и региональные обязательства во имя здорового будущего Приаральских и Прикаспийских территорий".

Теймур Мусаев отметил, что глобальное потепление влияет на температурную структуру и уровень кислорода в водоемах, напрямую воздействуя на водное биоразнообразие: "Эти последствия носят не только экологический характер, но и создают серьезные риски для общественного здоровья. Население все чаще подвергается воздействию загрязненной воды, что приводит к росту желудочно-кишечных заболеваний, химических отравлений и долгосрочных последствий для здоровья".

Министр подчеркнул, что снижение влияния загрязнения окружающей среды на здоровье человека является одним из приоритетов государства:

"Проведенная в Баку конференция COP29 под руководством Президента Ильхама Алиева еще раз продемонстрировала тесную связь между климатической и здравоохранительной повесткой".

Теймур Мусаев также сообщил, что Министерство здравоохранения Азербайджана совместно с Министерством экологии и природных ресурсов осуществляет мониторинг качества воздуха по всей стране.

Говоря о качестве воды в Каспийском море, министр отметил важность усиления регионального и трансграничного сотрудничества: "Поскольку замкнутые водоемы являются общими ресурсами, их управление требует скоординированного подхода. Одной из ключевых стратегий сохранения биоразнообразия прибрежных территорий Каспийского моря является создание и эффективное управление особо охраняемыми природными территориями. В настоящее время в прибрежной зоне Азербайджана функционируют четыре национальных парка".

В панельной сессии также выступили министры здравоохранения Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

По итогам мероприятия была принята совместная декларация стран Центральной Азии и Азербайджана, предусматривающая расширение сотрудничества в области изменения климата, охраны окружающей среды и защиты здоровья населения.

В рамках саммита прошли двусторонние встречи, обсуждения по укреплению сотрудничества в сфере экологии и здравоохранения, а также организованы ознакомительные визиты в ведущие медицинские учреждения Казахстана.

Мероприятие рассматривается как важная международная платформа для укрепления регионального сотрудничества и продвижения совместных инициатив в области здравоохранения и экологии.