Вниманию желающих стать таксистами

Лица, успешно сдавшие тестовый экзамен, проведенный 7 апреля Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) для оценки специальной подготовки желающих стать таксистами, могут получить свои сертификаты, предъявив документ, удостоверяющий личность, в корпусе электронных экзаменов Центра, расположенном по адресу: город Баку, Бинагадинский район, улица Сулеймана Сани Ахундова, 50.

Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ.

Для получения сертификата в региональных подразделениях ГЭЦ в Нахчыване, Гяндже, Шеки, Лянкяране, Ширване, Гёйчае, Барде, Хачмазе и Шамкире необходимо обратиться по электронной почте [email protected] и приложить к заявлению копию документа, удостоверяющего личность.