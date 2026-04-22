В Баку произошел пожар в общежитии школы-интерната

В Баку, на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе, произошел пожар в общежитии Республиканской специальной школы-интерната №3 для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия были направлены подразделения Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска.

Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС пожар, начавшийся в коридоре первого этажа трехэтажного здания, был быстро ликвидирован, и его распространение удалось предотвратить.