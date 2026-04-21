В районе "28 Мая" создается трамвайная сеть

В рамках развития транспортной инфраструктуры в Баку планируется строительство новых трамвайных линий по нескольким направлениям.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью телеканалу AZTV заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

"Предусматривается прокладка трамвайной линии от Sea Breeze до Мехдиабада. Планируется продлить эту линию от Мехдиабада до станции метро "28 Мая". Кроме того, в повестке дня - строительство трамвайной линии от района Баил до станции "28 Мая". Также предусматривается создание новых линий от "28 Мая" в направлении "Ази Асланова", а от Мехдиабада - до станции "8 Ноября".

Реализация этих проектов позволит еще больше укрепить транспортное сообщение между восточной и западной, а также северной и южной частями столицы", - отметил В. Гасымлы.