Пентагон сообщил о сотнях раненых военных
С начала операции США и Израиля против Ирана 415 американских военнослужащих получили ранения.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Пентагона.
"В ходе боевых действий были ранены 271 военнослужащий армии, 63 моряка ВМС, 19 морских пехотинцев и 62 военнослужащих ВВС", - уточняют в ведомстве.
В сообщении отмечается, что большая часть раненых уже вернулась в строй.
