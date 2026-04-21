Пентагон сообщил о сотнях раненых военных

С начала операции США и Израиля против Ирана 415 американских военнослужащих получили ранения.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Пентагона.

"В ходе боевых действий были ранены 271 военнослужащий армии, 63 моряка ВМС, 19 морских пехотинцев и 62 военнослужащих ВВС", - уточняют в ведомстве.

В сообщении отмечается, что большая часть раненых уже вернулась в строй.